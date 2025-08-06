Четыре человека погибли из-за детонации взрывного устройства в Тульской области

Четыре человека погибли во вторник, 5 августа, в Куркинском районе Тульской области в результате детонации взрывного устройства рядом с частным домом. Об этом сообщили в среду, 6 августа, в пресс-службе СУ СК по Тульской области.
Следователями Богородицкого межрайонного следственного отдела возбуждено уголовное дело по факту гибели людей.
На месте происшествия работает следственная группа под руководством и.о. руководителя следственного управления Никиты Севостьянова.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, назначены судебные экспертизы и проводятся необходимые следственные действия для восстановления объективной картины произошедшего, говорится в сообщении.
29 июля в результате взрыва в одной из квартир дома на улице Морской Волгограда погиб 14-летний школьник. Согласно предоставленной ведомством информации, причиной хлопка мог стать боеприпас времен Великой Отечественной войны, который внезапно сдетонировал прямо в квартире.