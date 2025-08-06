Трамп заявил, что ему ничего не известно об импорте российских урана и удобрений

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не обладает сведениями о закупках американской стороной российского урана и удобрений, о которых упоминала Индия в ответ на угрозы Вашингтона повысить пошлины. Об этом сообщает ТАСС.
«Мне об этом ничего не известно. Я должен уточнить детали, после чего мы вернёмся к обсуждению», — отметил Трамп.
Ранее глава Белого дома заявил, что пытается вывести США из конфликта на Украине.
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