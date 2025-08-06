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Мощные ночные удары по Одессе заметили из Румынии. Видео

В Одесской области, на юге Украины, в ночь на 5 августа зафиксировано более десяти ударов, в результате которых начались масштабные пожары. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, публикуя соответствующие видеозаписи из соседней Румынии.

Очевидцы наблюдают издалека крупное возгорание.

В Одесской области, на юге Украины, в ночь на 5 августа зафиксировано более десяти ударов, в результате которых начались масштабные пожары. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, публикуя соответствующие видеозаписи из соседней Румынии.

«Пятнадцать прилетов в одном месте, и в конце только попали — все горит. Так уже минут пятнадцать», — прокомментировал ситуацию один из очевидцев ЧП на размещенных в соцсети кадрах.

В районе ударов видны сильные вспышки и пламя, а также густой дым. На видео, снятом со стороны Румынии, заметно, что люди наблюдают за происходящим с парома, обсуждая возможное попадание в инфраструктурные объекты.

Как сообщало URA.RU ранее, в портовом городе Одесса на Украине слышна серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Российская армия продвигается в ДНР, создавая кольцо вокруг города Красноармейск (украинское название — Покровск). После освобождения села Александрово-Калиново ВС РФ взяли под огневой контроль ключевую трассу и берега водохранилища и усилили наступление на город Константиновка.