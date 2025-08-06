Камчатка не устояла на месте после мощного землетрясения: исследователи обнаружили сдвиг полуострова

Ученые пояснили, что Петропавловск-Камчатский при этом сместился «несколько скромнее». Они добавили, что изменения согласуются с моделью подвижек в очаге. Максимум был достигнут именно в южной части. В связи с этим «полноценный макросейсмический эффект» наблюдался в Северо-Курильске.