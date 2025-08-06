Камчатка не устояла на месте после мощного землетрясения: исследователи обнаружили сдвиг полуострова

Ученые выявили сдвиг полуострова Камчатка после мощного землетрясения, произошедшего 30 июля. Отмечается, что изменения коснулись южной части региона. Он сдвинулся почти на два метра. Об этом предупредили в пресс-службе камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
В материале рассказывается об исследовании, проведенном после землетрясения. Так, результаты показали, что полуостров «поехал на юго-восток». Уточняется, что в основе исследования лежали геодинамические наблюдения.
«Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра, что сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 года в Тохоку, Япония», — говорится в материале.
Ученые пояснили, что Петропавловск-Камчатский при этом сместился «несколько скромнее». Они добавили, что изменения согласуются с моделью подвижек в очаге. Максимум был достигнут именно в южной части. В связи с этим «полноценный макросейсмический эффект» наблюдался в Северо-Курильске.
Мощное землетрясение спровоцировало активность вулканов, находящихся на Камчатке. После серии афтершоков пепел выбросил вулкан Ключевской. Длина потока лавы при этом составила 3,5 километра. Кроме того, термальную аномалию зафиксировали на вулкане Мутновском. Активность проявили, в том числе, Авачинская сопка и Шивелуч.
Помимо прочего, после серьезного землетрясения губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал отставки мэра Вилючинска. Это связано с многочисленными жалобами местных. Они поступили губернатору региона после землетрясения. По словам Владимира Солодова, побывав в населенном пункте, он лично убедился, что претензии жителей справедливы.
В ночь на 3 августа на Камчатке произошла серия землетрясений. Десять сейсмособытий ощущались в Петропавловске-Камчатском. На данный момент обстановка на полуострове остается сложной. Серии афтершоков регулярно наблюдаются на территории Камчатки. Кроме того, ежедневно проявляют активность вулканы. Это подвергает риску пассажиров местных и международных авиарейсов.