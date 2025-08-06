Легендарному «Адмиралу» российского флота грозит отправка на металлолом

Ремонт большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Чабаненко» не завершится в текущем году, как планировалось изначально. Об этом сообщили сразу несколько источников, знакомых с планами модернизации судна. Не исключено, что повторится судьба «Адмирала Кузнецова», который отправили на консервацию.