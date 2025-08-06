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Легендарному «Адмиралу» российского флота грозит отправка на металлолом

Ремонт большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Чабаненко» не завершится в текущем году, как планировалось изначально. Об этом сообщили сразу несколько источников, знакомых с планами модернизации судна. Не исключено, что повторится судьба «Адмирала Кузнецова», который отправили на консервацию.

Кораблю прочат судьбу крейсера «Адмирал Кузнецов».

Ремонт большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Чабаненко» не завершится в текущем году, как планировалось изначально. Об этом сообщили сразу несколько источников, знакомых с планами модернизации судна. Не исключено, что повторится судьба «Адмирала Кузнецова», который отправили на консервацию.

«Сроки по БПК сдвигаются. Ремонт и модернизация не будут произведены в 2025 году. Точное время окончания работ и выхода корабля на испытания неизвестно», — передают собеседники «Известий».

«Чабаненко» был поставлен на ремонт в 2014 году. В рамках проекта предполагалась масштабная модернизация судна, включая оснащение современными ракетными комплексами. БПК собирались переквалифицировать во фрегат.

Ремонтом заведует 35-й судоремонтный завод. Это же компания отвечала за работы на авианосце «Адмирал Кузнецов». URA.RU уже писало, что ремонт крейсера сейчас приостановлен, вскоре корабль будет законсервирован. По мнению экспертов, дальше два пути: либо продажа, либо утилизация.