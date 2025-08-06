В Тульской области при детонации взрывного устройства погибли четыре человека

А ранее в Курской области мужчина подорвался на минном устройстве, в результате чего попал в областную больницу с тяжёлыми ранениями. Состояние гражданина оценивается как средней тяжести. Врио губернатора региона Александр Хинштейн напомнил, что ситуация в приграничных районах всё ещё остаётся крайне опасной.