Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту восемь километров

После мощного землетрясения на Камчатке проснулись вулканы. Они ежедневно проявляют активность. Так, вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту восемь километров, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Отмечается, что лава в кратере фонтанирует постоянно. Зафиксировано, что фрагменты, вылетающие из вулкана, преодолевают расстояние в 500 метров.
Как стало известно, лавовый поток с Ключевского растянулся на 3,5 километра. Он движется в сторону ледника Богдановича. Однако Ключевской — не единственный активный вулкан Камчатки. В последнее время часто фиксируют действия вулканов Шивелуч, Безымянный, Карымский. Кроме того, активность проявляет вулкан Крашенинникова в Кроноцком заповеднике. Он бездействовал около 460 лет.