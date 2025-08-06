Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту восемь километров

Как стало известно, лавовый поток с Ключевского растянулся на 3,5 километра. Он движется в сторону ледника Богдановича. Однако Ключевской — не единственный активный вулкан Камчатки. В последнее время часто фиксируют действия вулканов Шивелуч, Безымянный, Карымский. Кроме того, активность проявляет вулкан Крашенинникова в Кроноцком заповеднике. Он бездействовал около 460 лет.