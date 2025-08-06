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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту восемь километров

Камчатский вулкан Ключевской вновь начал активность.

Источник: Комсомольская правда

После мощного землетрясения на Камчатке проснулись вулканы. Они ежедневно проявляют активность. Так, вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту восемь километров, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Отмечается, что лава в кратере фонтанирует постоянно. Зафиксировано, что фрагменты, вылетающие из вулкана, преодолевают расстояние в 500 метров.

Как стало известно, лавовый поток с Ключевского растянулся на 3,5 километра. Он движется в сторону ледника Богдановича. Однако Ключевской — не единственный активный вулкан Камчатки. В последнее время часто фиксируют действия вулканов Шивелуч, Безымянный, Карымский. Кроме того, активность проявляет вулкан Крашенинникова в Кроноцком заповеднике. Он бездействовал около 460 лет.