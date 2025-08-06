Трамп удивился новости о закупках российского урана и удобрений

Ранее Дональд Трамп уже заявлял, что Индия может прекратить закупку российской нефти в рамках переговоров о новой торговой сделке с США, на фоне введения Вашингтоном 25-процентных пошлин в отношении индийских товаров с августа. Индия занимает третье место в мире по объему потребления нефти и является одним из крупнейших покупателей российской нефти и других ресурсов, включая уран и удобрения.