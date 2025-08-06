Трамп удивился новости о закупках российского урана и удобрений

Трамп обещал проверить слова Индии об импорте удобрений и урана из России в США.
Президенту США Дональду Трампу не известно об импорте урана и удобрений из России в Соединенные Штаты, на который ранее обратила внимание Индия после угроз увеличения пошлин со стороны Вашингтона. Об этом рассказал сам Трамп.
«Мне об этом ничего не известно. Я должен проверить, и мы вернемся по этому вопросу», — ответил журналистам Трамп, передает РИА Новости.
Ранее Дональд Трамп уже заявлял, что Индия может прекратить закупку российской нефти в рамках переговоров о новой торговой сделке с США, на фоне введения Вашингтоном 25-процентных пошлин в отношении индийских товаров с августа. Индия занимает третье место в мире по объему потребления нефти и является одним из крупнейших покупателей российской нефти и других ресурсов, включая уран и удобрения.