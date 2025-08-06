Ошиблись ещё на этапе проектирования: В США раскрыли причины катастрофы батискафа «Титан»

Тем временем в катастрофе нашли и мистическую составляющую: супруга владельца и пилота пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» Стоктона Раша Венди является потомком пары, которая погибла при крушении «Титаника». Сообщалось, что она праправнучка магната Исидора Штрауса, который плыл на лайнере вместе с супругой Идой. Они были пассажирами первого класса. Во время крушения «Титаника» в 1912 году миллионер уступил свое место в спасательной шлюпке, так как еще не все женщины и дети были эвакуированы, а Ида решила остаться с мужем.