Ошиблись ещё на этапе проектирования: В США раскрыли причины катастрофы батискафа «Титан»

Причиной крушения батискафа «Титан» в июне 2023 года стали ошибки, допущенные на разных этапах проектирования и эксплуатации судна. Об этом сказано в отчёте Морского совета по расследованиям Береговой охраны США. Документ опубликован на сайте ведомства.
Сообщается, что ряд ошибок был допущен уже на этапе проектирования этой модели батискафа. Также упущения зафиксированы на этапах сертификации и техобслуживания судна. Проверка подводного аппарата также проводилась недостаточно качественно.
Авторы документа выделили в отдельный пункт свою оценку корпоративной атмосферы в компании OceanGate, которая занималась организацией погружений в «Титане», определив её как нездоровую.
Кроме того, составители отчёта оценили существующие международные и внутренние стандарты для подобных подводных аппаратов как «недостаточно жёсткие» и рекомендовали ужесточить требования к разработке и эксплуатации батискафов, ввести обязательную регистрацию и госконтроль таких судов, а также повысить уровень безопасности при их эксплуатации.
Напомним, катастрофа с батискафом «Титан», который совершал погружение с туристами на борту в районе катастрофы легендарного «Титаника», произошла в июне 2023 года.
На борту подводного судна находились пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардин, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын Сулейман, французский исследователь-подводник Пол-Анри Нарголе, а также сам основатель проводившей рейс компании Стоктон Раш. Позже свидетели рассказывали, что 19-летний Сулейман не хотел погружаться на батискафе, но поддался уговорам отца.
Все находившиеся в «Титане» подписали отказ от претензий к компании, которая организовала туристическое погружение.
Эксперты объяснили, что при разрушении батискафа он испытал давление, как если бы на него упала Эйфелева башня. Но пассажиры погибли мгновенно и безболезненно.
Тем временем в катастрофе нашли и мистическую составляющую: супруга владельца и пилота пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» Стоктона Раша Венди является потомком пары, которая погибла при крушении «Титаника». Сообщалось, что она праправнучка магната Исидора Штрауса, который плыл на лайнере вместе с супругой Идой. Они были пассажирами первого класса. Во время крушения «Титаника» в 1912 году миллионер уступил свое место в спасательной шлюпке, так как еще не все женщины и дети были эвакуированы, а Ида решила остаться с мужем.