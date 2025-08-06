Дамба в районе Ключевского вулкана разрушена

В районе Ключевского вулкана произошла авария — разрушена дамба, построенная в 2023 году для регулирования водотока между двумя рукавами реки. Об этом сообщили специалисты Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
В результате повреждения плотины вода теперь свободно течет по обоим руслам, что значительно увеличивает риск наводнений. Активизация вулкана после землетрясения 30 июля привела к лавовому потоку, движущемуся в сторону ледника Богдановича. Таяние льда вызывает выбросы больших объемов воды, формирующих опасные грязекаменные потоки.
Если эти потоки сойдут, существует угроза размыва автодороги Мильково-Усть-Камчатск на участке с 153 по 187 километр. Кроме того, опасность нависла над туристами, находящимися в Толбачинской долине. Местные власти призывают соблюдать осторожность и внимательно следить за обновлениями обстановкой.
Напомним, что после землетрясения в Авачинском заливе была объявлена угроза цунами, а в Петропавловске-Камчатском частично разрушено здание детского сада. Сейсмологи продолжают внимательно следить за ситуацией в регионе.
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