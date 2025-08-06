Дамба в районе Ключевского вулкана разрушена

Если эти потоки сойдут, существует угроза размыва автодороги Мильково-Усть-Камчатск на участке с 153 по 187 километр. Кроме того, опасность нависла над туристами, находящимися в Толбачинской долине. Местные власти призывают соблюдать осторожность и внимательно следить за обновлениями обстановкой.