Сотрудница администрации в Хабаровском крае завышала себе зарплату

Верхнебуреинский районный суд Хабаровского края вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге. Обвиняемая, занимавшая должность в администрации городского поселения, с апреля 2022 по декабрь 2024 года завышала свою зарплату в финансовых документах, которые затем утверждались главой администрации. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Деньги перечислялись не только на ее личный счет, но и на счета ее малолетнего ребенка и третьего лица, не знавшего о преступной схеме. В результате бюджету нанесен ущерб в 879 045 рублей.
Подсудимая полностью признала вину, раскаялась, возместила ущерб и сотрудничала со следствием. Учитывая эти обстоятельства, суд назначил условное наказание — два года и один месяц лишения свободы с испытательным сроком на один год.
Приговор вступил в законную силу.