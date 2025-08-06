Сотрудница администрации в Хабаровском крае завышала себе зарплату

Верхнебуреинский районный суд Хабаровского края вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге. Обвиняемая, занимавшая должность в администрации городского поселения, с апреля 2022 по декабрь 2024 года завышала свою зарплату в финансовых документах, которые затем утверждались главой администрации. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.