Мужчина утонул на пляже в Ливадии

На пляже в Ливадии в Находкинском городском округе во время купания погиб мужчина 1981 года рождения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По словам очевидцев, инцидент произошёл на Первом пляже — в тот момент на море были опасные сильные волны. Люди попытались оказать помощь и вытащили пострадавшего из воды, однако спасти его не удалось.
Напомним, ранее в Ливадии при купании в море утонул 39-летний мужчина. Кроме того, на пляже «Волна» в Находке во время купания утонул мужчина. Несмотря на оперативное прибытие бригады скорой помощи, спасти его не удалось.
Отметим, что в Приморье с начала года произошло 62 несчастных случая на водоёмах, в результате которых погибли десять детей. Региональные власти усилили меры по обеспечению безопасности: проводятся массовые рейды, создаются мобильные спасательные посты, ужесточен контроль за соблюдением правил поведения на воде.