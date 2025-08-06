Около семи взрывов прогремело над Ростовской областью

В Ростовской области вторую ночь подряд слышны взрывы в районе станицы Тацинской. По сообщениям местных жителей, около часа ночи в среду, 6 августа, в Тацинском районе было слышно несколько громких хлопков, предшествовавших характерному звуку пролета БПЛА.
По словам очевидцев, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей. Очевидцы сообщают о небольшом пожаре в районе станицы, предположительно, из-за падения обломков одного из дронов.
Взрывы также слышали жители Каменска-Шахтинского. Официальной информации от властей пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.
Около 10 взрывов 5 августа прогремело над городами Миллерово, Белая Калитва и в станице Тацинская Ростовской области. Очевидцы сообщили о работе средств противовоздушной обороны по дронам ВСУ. Наблюдаются сбои в электроснабжении.
2 августа временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью военные отразили массированную воздушную атаку, уничтожив беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах. В поселке Углеродовском Красносулинского района произошло возгорание одного из строений предприятия, которое было оперативно потушено. В результате инцидента погиб сотрудник, охранявший объект.