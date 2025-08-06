В Румынии виден пожар от ударов по Одесской области

Ранее, 6 августа, на фоне воздушных тревог в регионе прогремела серия взрывов. Кроме того, накануне сообщения о взрывах поступали из Херсона, Одессы и Белгород-Днестровского. В ночь на 4 августа в Одессе также звучали взрывы — тогда воздушная тревога охватила сразу несколько областей Украины, включая Киевскую, Житомирскую и Николаевскую. По информации местных пабликов, в городе прозвучали две волны взрывов.