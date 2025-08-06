В Румынии виден пожар от ударов по Одесской области

В результате российских авиаударов по Одесской области разгорелся мощный пожар, который можно наблюдать даже с противоположного берега Дуная в Румынии. Жители прибрежного города Исакча активно фиксируют пламя на фото и видео, передавая масштабы разрушений.
Огонь охватил населённые пункты Орловка и Новосельское в Измаильском районе, вызывая у местных жителей и пользователей украинских социальных сетей шок и тревогу — события описывают как настоящий ад.
Ранее, 6 августа, на фоне воздушных тревог в регионе прогремела серия взрывов. Кроме того, накануне сообщения о взрывах поступали из Херсона, Одессы и Белгород-Днестровского. В ночь на 4 августа в Одессе также звучали взрывы — тогда воздушная тревога охватила сразу несколько областей Украины, включая Киевскую, Житомирскую и Николаевскую. По информации местных пабликов, в городе прозвучали две волны взрывов.
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