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В Москве задержали четырех мужчин за пожертвования «ФБК»*

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Четверых сторонников «ФБК»* (признано в России экстремистским и ликвидировано) задержали в Москве за финансирование экстремистской организации, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

По словам собеседника агентства, по предварительным данным, четверо мужчин, поддерживая движение «ФБК»* и «Штабы Навального»* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), переводили деньги на счет «ФБК»*.

«В отношении четверых мужчин возбуждены уголовные дела по статье 282.3 УК РФ (Финансирование экстремистской деятельности)», — сказал собеседник агентства.

Максимальный срок по указанной статье — лишение свободы вплоть до восьми лет.

Как сообщили РИА Новости в суде, всем фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

* Запрещенная в России экстремистская организация.