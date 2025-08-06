В Москве задержали четырех мужчин за пожертвования «ФБК»*

По словам собеседника агентства, по предварительным данным, четверо мужчин, поддерживая движение «ФБК»* и «Штабы Навального»* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), переводили деньги на счет «ФБК»*.
«В отношении четверых мужчин возбуждены уголовные дела по статье 282.3 УК РФ (Финансирование экстремистской деятельности)», — сказал собеседник агентства.
Максимальный срок по указанной статье — лишение свободы вплоть до восьми лет.
Как сообщили РИА Новости в суде, всем фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
* Запрещенная в России экстремистская организация.