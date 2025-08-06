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В Хабаровске в перевернувшемся автомобиле пострадал 8-летний мальчик

Водитель отказался от медосвидетельствования.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

В Хабаровске в ночь на среду столкнулся с дорожным ограждением и перевернулся автомобиль «Тойота Карина», пострадали три человека, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
ДТП произошло поздним вечером 5 августа в районе остановки «Цирк» на улице Краснореченской, 169 А. Автомобиль врезался в дорожное ограждение и перевернулся. Пострадали 48-летний водитель, 52-летняя пассажирка и непристёгнутый 8-летний пассажир, все они получили ушибы.

— Освидетельствование на алкоголь на месте происшествия показало, что водитель трезв. От медицинского освидетельствования он отказался, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Напомним, ранее в Хабаровском районе столкнулись два пассажирских автобуса, пострадали два человека.