В Хабаровске в перевернувшемся автомобиле пострадал 8-летний мальчик

В Хабаровске в ночь на среду столкнулся с дорожным ограждением и перевернулся автомобиль «Тойота Карина», пострадали три человека, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло поздним вечером 5 августа в районе остановки «Цирк» на улице Краснореченской, 169 А. Автомобиль врезался в дорожное ограждение и перевернулся. Пострадали 48-летний водитель, 52-летняя пассажирка и непристёгнутый 8-летний пассажир, все они получили ушибы.