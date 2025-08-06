В Минздраве Приморья рассказали о состоянии девочек после наезда гидроцикла

Состояние одной из пострадавших девочек, которых 5 августа в Хасанском районе Приморья сбил мужчина на гидроцикле, медики оценивают как стабильно среднетяжёлое. Благодаря оказанной реанимационной помощи жизнь ребёнка вне опасности, сообщили ИА PrimaMedia в краевом Минздраве.
Сейчас рассматривается возможность её эвакуации санитарной авиацией во Владивосток для дальнейшего наблюдения и лечения.
Вторая несовершеннолетняя после медицинского осмотра и первичной помощи была отпущена домой, её жизни ничего не угрожает.
Напомним, в селе Рисовая Падь мужчина на гидроцикле сбил двух несовершеннолетних девочек, которые катались на сап-борде. По факту происшествия работают следственные органы.