Житель Подмосковья украл забытый в алкомаркете телефон собутыльника

Полицейскими установлено, что заявитель распивал спиртные напитки вместе с подозреваемым возле алкомаркета. Потерпевший оставил свой мобильный телефон на зарядке в торговом зале и забыл про него, а правонарушитель, зайдя в магазин, забрал телефон себе, после чего сдал его в скупку, вырученные деньги присвоил.