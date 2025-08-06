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Житель Подмосковья украл забытый в алкомаркете телефон собутыльника

Мужчину задержали за кражу телефона в Сергиево-Посадском городском округе, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Московской области.

Источник: Соцсети

«В дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу поступило заявление от жителя Воронежа о хищении мобильного телефона. Сумма ущерба составила 12 тыс. руб. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан местный житель», — говорится в сообщении.

Полицейскими установлено, что заявитель распивал спиртные напитки вместе с подозреваемым возле алкомаркета. Потерпевший оставил свой мобильный телефон на зарядке в торговом зале и забыл про него, а правонарушитель, зайдя в магазин, забрал телефон себе, после чего сдал его в скупку, вырученные деньги присвоил.

Возбуждено дело о краже. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в пресс-службе.