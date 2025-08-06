Бывшего и.о. губернатора Красноярского края осудили за хищение 1,7 миллиардов

Ашлапов получил восемь лет лишения свободы в колонии. Однако отбывать их не придется — за истечением срока давности. Дело-то было в 2012—2013 годах, именно тогда, по мнению следствия, он вывел со строительства аэропорта 1,7 миллиардов рублей через подставные фирмы, которые затем обналичивались под видом оплаты за неоказанные услуги.