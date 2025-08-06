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Бывшего и.о. губернатора Красноярского края осудили за хищение 1,7 миллиардов

Обвиняемого Николая Ашлапова освободили от наказания за давностью лет.

Источник: Комсомольская правда

Бывшего вице-губернатора Красноярского края, заместителя губернатора Александра Лебедя и чуть-чуть и.о. губернатора Николая Ашлапова осудили за хищение 1,7 миллиардов рублей на реконструкции аэропорта в Петропавловске-Камчатском. Дело рассматривалось в Головинском районном суде Москвы, а обвинительный приговор был вынесен с третьей попытки, сообщают «Ведомости».

Ашлапов получил восемь лет лишения свободы в колонии. Однако отбывать их не придется — за истечением срока давности. Дело-то было в 2012—2013 годах, именно тогда, по мнению следствия, он вывел со строительства аэропорта 1,7 миллиардов рублей через подставные фирмы, которые затем обналичивались под видом оплаты за неоказанные услуги.

Напомним, что Ашлапов был правой рукой губернатора Александра Лебедя, а после его гибели несколько месяцев исполнял обязанности главы региона. Затем, после избрания Александра Хлопонина, подался в большую политику — в Госдуму. Хищения он совершил, будучи руководителем государственной строительной компании.

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