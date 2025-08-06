Иркутские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Бурятии

Жители Иркутской области уже привыкли к новостям о землетрясениях. В этот раз в ночь на среду, 6 августа, сейсмологи Приангарья зафиксировали подземные толчки в Бурятии. Об этом КП-Иркутск рассказали в Байкальском филиале «Единой геофизической службы РАН».
— Землетрясение произошло в 23:25 по Гринвичу, то есть в 06:25 по Иркутскому времени, — рассказали сейсмологи.
Эпицентр находился на территории с координатами 54.90 с.ш. 110.64 в.д. Энергетический класс землетрясения — 9.7. Это в 26 километрах на северо-западе села Улюхан. Однако жителей Иркутской области это не коснулось.
Ранее КП-Иркутск сообщала о подземных толчках двумя днями ранее в Северо-Байкальском районе Бурятии. Энергетический класс землетрясения составил 10.6.