Иркутские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Бурятии

Жители Иркутской области уже привыкли к новостям о землетрясениях. В этот раз в ночь на среду, 6 августа, сейсмологи Приангарья зафиксировали подземные толчки в Бурятии. Об этом КП-Иркутск рассказали в Байкальском филиале «Единой геофизической службы РАН».