Политолог: Трамп ничем не отличается от Байдена, Обамы или Трумэна

«Американским президентам вообще не присуще посыпать голову пеплом и извиняться перед кем бы то ни было. Иначе им пришлось бы извиняться перед половиной народов мира. Идеология американского общества подразумевает не просто уникальность, а исключительность американской нации по отношению к другим. И в этом отношении [президент Дональд] Трамп ничем не отличается от [экс-президентов Джо] Байдена, [Барака] Обамы или [Гарри] Трумэна, который отдавал приказы о ядерных бомбардировках», — считает Шаповалов.