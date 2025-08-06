Россия — единственная страна в мире, которая может уничтожить США

Россия — единственная страна в мире, которая способна уничтожить США, сказал в интервью URA.RU политолог Владимир Шаповалов.
Западные элиты забыли уроки Хиросимы и Нагасаки. Как рассказал в интервью URA.RU замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов, политики забыли, что Россия обладает крупнейшим арсеналом ядерного оружия, и это единственная страна в мире, которая способна снести с лица Земли даже США. Если ядерное безумие не остановится, риски нового применения смертоносного оружия будут расти, как и список обладателей атомных боеголовок.
— 80 лет прошло с момента ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Но японцы, на которых американцы сначала испытали силу смертоносных «Малыша» и «Толстяка», затем — исследовали последствия ударов, боятся даже произнести название страны, которая сотворила этот ужас. Почему?
Политолог Владимир Шаповалов объяснил, почему Запад никогда не рискнет напрямую напасть на РоссиюФото: Владимир Андреев © URA.RU.
— Здесь надо сделать историческую ретроспективу. Дело в том, что до второй половины XIX века Япония была периферийной зоной по отношению к Китаю. Все изменилось после японо-китайской войны (1894−1895 годы) и особенно русско-японской войны (1904−1905 годы). И всю первую половину ХХ века происходила «разгонка» японского милитаризма и национализма. Политические элиты Японии убеждали своих граждан в их исключительности, в том, что они превосходят по своему развитию все соседние страны и народы.
Японский шовинизм рос, как на дрожжах. В годы Второй мировой войны Япония имела успех: она захватила значительную часть Китая и большую часть Азиатско-Тихоокеанского региона. Но эта идеология потерпела катастрофу в момент ядерных ударов и поражения японской армии в сентябре 1945-го. Произошел слом японского общества.
Японцы помнят о жертвах ядерных бомбардировок, но боятся вслух назвать виновника той трагедииФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Ну, а дальше действует еще один фактор: с 1945 года Япония подчинена Соединенным Штатам. Как японское общество может вспоминать о том, что ядерные бомбардировки совершили США, если Япония фактически является их колонией? Соединенные Штаты стремятся к тотальному контролю над японским обществом. Между оккупационными американскими войсками и местным населением в Окинаве, в других городах, возникают конфликты, но они тщательно замалчиваются. С одной стороны, японское общество, конечно, помнит о страшной трагедии, о ее жертвах, с другой — оно не помнит о виновниках этой трагедии.
— Как вы считаете, хоть у одного американского президента когда-нибудь хватит смелости, чтобы извиниться перед японским народом?
— Американским президентам вообще не присуще посыпать голову пеплом и извиняться перед кем бы то ни было. Иначе им пришлось бы извиняться перед половиной народов мира.
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Идеология американского общества подразумевает не просто уникальность, а исключительность американской нации по отношению к другим. И в этом отношении [президент Дональд] Трамп ничем не отличается от [экс-президентов Джо] Байдена, [Барака] Обамы или [Гарри] Трумэна, который отдавал приказы о ядерных бомбардировках. И демократы, и республиканцы, имея тактические расхождения по тем или иным вопросам, действуют в рамках одной идеологемы — Америка превыше всего. Никаких извинений мы не услышим.
— Страшилки о российской ядерной угрозе звучат в Европе чуть ли не каждый день. Почему у современных западных политиков нет страха перед ядерным оружием?
— Реальный страх перед ядерной угрозой появился в период Карибского кризиса, когда американцы поняли, что могут сами стать объектом ядерной атаки — со стороны Советского Союза.
Этот страх долгое время сохранялся и в некотором смысле сохраняется до сих пор. Поэтому на ядерные державы, как правило, не нападают, и тем самым ядерное оружие остается сдерживающим фактором.
В 1960-е СССР продемонстрировал готовность применить ядерное оружие против США, и это надолго охладило пыл ЗападаФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Но, вы правы, изменилась риторика. У нынешних политических элит США, Европы и той же Японии сгорели «предохранители». Произошла генерация новых элит, которые не помнят Вторую мировую войну, которые плохо помнят «холодную войну» и Карибский кризис и не знают, что такое ядерное оружие. Они формировались в условиях доминирования в мире Соединенных Штатов, у них нет представления о сдерживающих факторах. Отсюда и шапкозакидательские, неадекватные заявления. Они рассматривают вероятность ядерной войны как некую реальность, которая может возникнуть. И эта реальность их не пугает, потому что, повторюсь, собственной генетической памяти о событиях 1945-го или 1962-го у них нет.
— А можно ли привести европейских политиков в чувство, донести до них, что у России хватит не только терпения, но и твердости, чтобы ответить?
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— Безусловно. У нас есть Ядерная доктрина, которая стала более жесткой. Россия готова к нанесению ядерного удара по противнику в том случае, если будет угроза ее собственной безопасности. Но мы понимаем всю меру ответственности перед своими гражданами и перед человечеством в целом. Поэтому в силу своего цивилизационного кода Россия никогда не использует террористических методов борьбы и стремится избежать ядерной катастрофы.
И наши противники забывают, что ядерный арсенал России больше арсеналов США, Великобритании и Франции вместе взятых (на конец 2024 года, по данным Федерации американских ученых, РФ имела 5 580 ядерных боеголовок, общий арсенал «тройки» — 5 559, — ред.). Россия — единственная страна в мире, которая может уничтожить Соединенные Штаты. И об этом представители американских элит почему-то тоже забывают.
— Вы сказали, что никто не посмеет напасть на ядерную державу. Но вот американский генерал, командующий сухопутными войсками НАТО Донахью открыто заявил, что есть план захвата Калининграда. В чью сторону мы будем в праве направить свои ядерные боеголовки — в сторону Литвы, Польши, Германии? Или — сразу на Брюссель?
США и их союзники не рискнут напасть на Северную Корею, имеющую ядерные боеголовки, считает политолог ШаповаловФото: flickrpd/pickupimage.com.
— Не так давно Трамп заявил, что еще во время своего первого президентского срока он грозил России бомбой в случае начала вооруженного конфликта с Украиной. Мы не знаем, насколько это правда.
Но очевидно другое: Запад, который хочет уничтожить Россию, до сих пор не осуществил прямой агрессии, потому что понимает, что у нас твердая позиция. До всех западных лидеров доведены «красные линии», при нарушении которых Россия перейдет к ответным действиям.
Поэтому слова Донахью и других западных военных, политиков — это всего лишь бравада. Если бы у них была хотя бы малейшая возможность нанести какой-то серьезный удар по России и при этом гарантированно не получить адекватный ответ, этот удар уже был бы нанесен и по Калининграду, и по Санкт-Петербургу, и по Москве.
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Если рассуждать гипотетически о возможной прямой военной агрессии Запада в отношении России, ответный удар России может быть нанесен по ключевым центрам. Разумеется, такими центрами не являются ни Клайпеда, ни Каунас. Эти центры находятся в совершенно других местах.
— Что, на ваш взгляд, будет дальше с Ираном, с его ядерной программой?
— Для Ирана сложилась достаточно непростая ситуация. С одной стороны, он стремится к созданию мирной атомной промышленности, и никаких ограничений для этого международное сообщество не выработало. С другой — гипотетически он может начать развивать ядерную военную программу (Запад об этом постоянно говорит, но фактов не приводит).
Израиль, имеющий ядерное оружие, ни разу не был осужден или «наказан» за это западными странамиФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Достаточно странно звучат обвинения в распространении ядерного оружия в адрес Ирана со стороны Израиля, который сам нарушает принципы нераспространения. Но никто на Западе не обвиняет Израиль в этом, никто не наносит удар по его ядерным объектам, не вводит санкций. В свое время велась достаточно вялая санкционная кампания со стороны Запада против Индии и Пакистана в связи с тем, что эти страны создали свое ядерное оружие, но и эта кампания прекратилась.
— Двойные стандарты Запада…
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— Тут даже не двойные стандарты, а тройные, четверные. Иран — сильная страна, что показали события 12-дневной войны. Израилю был нанесен достаточно серьезный урон, несмотря на наличие «Железного купола». Но, конечно, Тегеран понимает, что противостоящий ему коллективный Запад обладает мощным военным ресурсом и инструментами давления.
Но то, что Иран подписал соглашение с Россией о всеобъемлющем партнерстве, развивает отношения с Китаем, кардинальным образом меняет геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке и в мире в целом.
И чем более будет укрепляться дружба Ирана с Россией и Китаем, тем больше у Тегерана будет возможностей противостоять Западу и ввести с ним диалог в той степени, в какой сам Запад готов к этому.
— Что помогло сдержать разрастание конфликта между еще двумя ядерными державами, о которых вы уже упомянули, — Индией и Пакистаном?
Две ядерные страны — Индия и Пакистан — смогли договориться и прекратить вооруженный конфликт Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
— Между Индией и Пакистаном застарелый конфликт, но они ориентированы на компромисс, иначе между этими странами не были бы возможны разнообразные дипломатические, политические контакты, например, в рамках ШОС. Здесь скорее удивителен сам факт конфликта, а не то, что его удалось прекратить. Думаю, что Индия и Пакистан, пройдя очень сложную конфликтную историю, в которой значительную роль сыграла деструктивная позиция Британии, превратились в самостоятельные, самодостаточные государства. И если не будет внешних провокаций, Индия и Пакистан смогут договориться.
— Какие страны имеют потенциал создания собственного ядерного оружия и могут пополнить «ядерный клуб»?
— Мы должны исходить из того, как развивается этот самый «ядерный клуб». Изначально это было пять стран (США, СССР, Великобритания, Франция и Китай, — ред.). Потом ядерные технологии получили еще несколько стран — Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль.
«Ядерный клуб» перестал быть «клубом», потому что принципы нераспространения ядерного оружия были нарушены, и ядерные технологии вышли за границы стран «пятерки». А скоординированной позиции по нераспространению ядерного оружия нет.
Саудовская Аравия вполне может стать новым членом «ядерного клуба», считает политолог ШаповаловФото: Илья Московец © URA.RU.
Поэтому при определенном стечении обстоятельств мы можем получить галопирующий этап распространения ядерного оружия, если всем ядерным государствам не удастся выработать новые принципы глобальной безопасности и нераспространения ЯО. Если им не удастся перезапустить систему, которая разрушена американцами, ядерные технологии пойдут гулять по миру. Конфликты последних десятилетий показали, что нападать на ядерные державы, например, на Северную Корею, никто не будет, а вот напасть на страны, у которых нет ядерного оружия — примером стал Иран, — могут.
Сегодня мы не можем гарантировать нераспространение ядерного оружия. Страны, обладающие достаточным военным, технологическим и экономическим потенциалом и стремящиеся к суверенитету, могут решить, что им нужно свое ядерное оружие.
Например, такой страной может оказаться Саудовская Аравия, или Индонезия, или Турция, или ряд стран Африканского континента — это может быть любая среднеразвитая страна, политические элиты которой возьмут курс на усиление своих позиций.
— И объяснят это желанием предотвратить угрозы нападения извне?
Россия ужесточила свою Ядерную доктрину, но не спешит реагировать на провокации ЗападаФото: Минобороны России.
— Совершенно верно.
— И все-таки, усвоил ли мир уроки Хиросимы и Нагасаки? Можно ли быть уверенным, что подобное больше никогда не повторится, или все зависит от того, насколько горячие головы придут к власти в будущем?
— Нет, в полной мере мир не усвоил уроки Хиросимы и Нагасаки, поскольку не закрепил нигде то, что применение ядерного оружия невозможно и что за применение ядерного оружия обязательно должно последовать наказание. Сам факт того, что Соединенные Штаты не понесли никакой ответственности за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, свидетельствует об этом.
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Но есть несколько иные уроки. Например, стало очевидно, что страна должна обладать ядерным оружием, чтобы быть суверенным, независимым государством. Вот этот урок все усвоили, о чем и говорит распространение ядерных технологий в мире.