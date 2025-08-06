Россия — единственная страна в мире, которая может уничтожить США

Но, вы правы, изменилась риторика. У нынешних политических элит США, Европы и той же Японии сгорели «предохранители». Произошла генерация новых элит, которые не помнят Вторую мировую войну, которые плохо помнят «холодную войну» и Карибский кризис и не знают, что такое ядерное оружие. Они формировались в условиях доминирования в мире Соединенных Штатов, у них нет представления о сдерживающих факторах. Отсюда и шапкозакидательские, неадекватные заявления. Они рассматривают вероятность ядерной войны как некую реальность, которая может возникнуть. И эта реальность их не пугает, потому что, повторюсь, собственной генетической памяти о событиях 1945-го или 1962-го у них нет.