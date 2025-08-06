ВСУ атаковали российские регионы: дроны сбили в трех областях

Военные РФ, кроме того, активно применяют дроны типа «Герань». Общее число запущенных за месяц БПЛА этого вида составило 6297 штук. Это на 1378% больше, чем в июле 2024 года. Можно сделать вывод, что возможности российской промышленности в области БПЛА значительно выросли к 2025 году. Как уточняется, в сентябре 2024 года Россия впервые преодолела уровень применения в 1000 дронов ежемесячно. К февралю 2025 года значение увеличилось в три раза.