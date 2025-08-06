ВСУ атаковали российские регионы: дроны сбили в трех областях

Боевики Вооруженных сил Украины вновь попытались ударить по российским регионам. Силам противовоздушной обороны РФ удалось отразить атаку беспилотников. Всего за вечер 5 августа перехватили шесть дронов ВСУ. Об этом оповестили в пресс-службе Министерства обороны России.
В ведомстве уточнили, что БПЛА уничтожены над тремя регионами страны. В их числе Ростовская, Брянская и Калужская области. Самое большое количество дронов сбили над Ростовским регионом.
Отмечается, что над территориями Брянской и Калужской областей ликвидировали по одному украинскому беспилотнику. Еще четыре дрона сбили над Ростовским регионом.
«В период с 20.00 мск до 22.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в уведомлении Минобороны.
Стало также известно, что российские бойцы получили новые многоразовые дроны. Они оснащены двумя камерами и устройством для сброса боеприпасов. Беспилотники уже начали тестировать в боевых условиях. Их назвали «Бульдог-13». Такой беспилотник способен переносить груз до четырех килограмм, что позволяет доставлять провизию с его помощью.
Военные РФ, кроме того, активно применяют дроны типа «Герань». Общее число запущенных за месяц БПЛА этого вида составило 6297 штук. Это на 1378% больше, чем в июле 2024 года. Можно сделать вывод, что возможности российской промышленности в области БПЛА значительно выросли к 2025 году. Как уточняется, в сентябре 2024 года Россия впервые преодолела уровень применения в 1000 дронов ежемесячно. К февралю 2025 года значение увеличилось в три раза.
В ночь на 5 августа украинские боевики выбрали целью территорию Ростовской области. Она подверглась массированной атаке дронов. В результате падения обломков беспилотников произошло несколько возгораний. По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, удары пришлись на Белую Калитву, а также Тацинский, Чертковский и Миллеровский районы. Возгорания произошли в хуторе Верхнеталовка и станице Тацинская. Огонь потушили.