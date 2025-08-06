В авиакатастрофе в США погибли врачи

Самолет направлялся в больницу, чтобы забрать пациента.
В американском штате Аризона в результате крушения санитарного самолета погибли четыре человека. Об этом написал телеканал CNN, ссылаясь на данные от местной полиции.
«По данным племенной полиции, во вторник погибли четыре человека в результате крушения медицинского транспортного самолета на землях племени Навахо в Аризоне», — сказано в материале. Он опубликован на сайте CNN.
Уточняется, что это было воздушное судно Beechcraft 300. Также выяснилось, что этот небольшой самолет направлялся в ближайшую больницу, чтобы забрать пациента, когда произошла катастрофа. Точные причины трагедии сейчас устанавливаются.
Ранее была раскрыта причина крушения военного вертолета Black Hawk, который столкнулся 29 января 2025 года с пассажирским самолетом Bombardier. Выяснилось, что вертолет имел неисправный высотомер, что привело к авиакатастрофе. Этот прибор показывал высоту на 24−30 метров ниже реальной, что привело к фатальной ошибке пилотов.