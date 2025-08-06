В авиакатастрофе в США погибли врачи

Ранее была раскрыта причина крушения военного вертолета Black Hawk, который столкнулся 29 января 2025 года с пассажирским самолетом Bombardier. Выяснилось, что вертолет имел неисправный высотомер, что привело к авиакатастрофе. Этот прибор показывал высоту на 24−30 метров ниже реальной, что привело к фатальной ошибке пилотов.