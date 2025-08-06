Режим ЧС объявлен в одном из регионов РФ из-за масштабного провала на трассе

В Тындинском округе Амурской области введён режим чрезвычайной ситуации из-за крупного провала на федеральной трассе А-360 «Лена». Об этом сообщила глава округа Тамара Лысакова.
По её словам, участок дороги от 39 до 160 километра в районе реки Ольдогой серьёзно повреждён — дорожное полотно обрушилось, движение транспорта полностью перекрыто. Власти уже принимают меры для скорейшего восстановления проезда.
Фотографии с места происшествия, опубликованные в Telegram-канале Лысаковой, показывают провал шириной около трёх метров и глубиной свыше одного метра. Министерство транспорта рекомендует водителям воздержаться от поездок по этому маршруту и использовать железнодорожный или авиационный транспорт в качестве альтернативы.
В МЧС сообщили, что к месту ЧП направлена специальная техника для ликвидации последствий. Причины обрушения полотна выясняются, а Тындинская городская прокуратура начала проверку инцидента.
Ранее Румыния ввела режим ЧС из-за загрязнённой азербайджанской нефти.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.