Режим ЧС объявлен в одном из регионов РФ из-за масштабного провала на трассе

Фотографии с места происшествия, опубликованные в Telegram-канале Лысаковой, показывают провал шириной около трёх метров и глубиной свыше одного метра. Министерство транспорта рекомендует водителям воздержаться от поездок по этому маршруту и использовать железнодорожный или авиационный транспорт в качестве альтернативы.