Жители Новосибирска пожаловались на девушку, избившую свою собаку

В доме 177/1 на улице Гурьевская произошел вопиющий случай жестокого обращения с животными. Камеры наблюдения зафиксировали, как местная жительница избивала свою собаку — удары наносились ногами, животное кричало от боли, поделилась с КП-Новосибирск местная жительница.