Жители Новосибирска пожаловались на девушку, избившую свою собаку

Жители Новосибирска пожаловались на девушку, которая, по их словам, регулярно избивает свою собаку. Накануне, вечером 5 августа, произошел очередной такой инцидент.
В доме 177/1 на улице Гурьевская произошел вопиющий случай жестокого обращения с животными. Камеры наблюдения зафиксировали, как местная жительница избивала свою собаку — удары наносились ногами, животное кричало от боли, поделилась с КП-Новосибирск местная жительница.
По словам соседей, вой и скулеж постоянно доносится из квартиры девушки на протяжении последних шести месяцев.