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Жители Новосибирска пожаловались на девушку, избившую свою собаку

По словам соседей, на протяжении полугода из ее квартиры доносится вой и скулеж.

Источник: Комсомольская правда

Жители Новосибирска пожаловались на девушку, которая, по их словам, регулярно избивает свою собаку. Накануне, вечером 5 августа, произошел очередной такой инцидент.

В доме 177/1 на улице Гурьевская произошел вопиющий случай жестокого обращения с животными. Камеры наблюдения зафиксировали, как местная жительница избивала свою собаку — удары наносились ногами, животное кричало от боли, поделилась с КП-Новосибирск местная жительница.

По словам соседей, вой и скулеж постоянно доносится из квартиры девушки на протяжении последних шести месяцев.