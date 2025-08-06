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В Одесской области на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов

Кроме того, накануне вечером взрывы произошли в Харькове.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Одесской области на юге Украины, информирует телеканал ТСН.

«Одесская область — серия взрывов», — рассказали украинские журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Кроме того, вечером во вторник взрывы прогремели в Харькове. В ряде районов Харьковской области были включены сирены.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

В ночь на понедельник в Одессе прогремела серия взрывов. По данным военкоров, был нанесён удар по украинскому порту, зафиксировано сильное возгорание. В ночь на вторник в Одессе на фоне воздушной тревоги также прогремел мощный взрыв.