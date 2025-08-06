В Одесской области на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов

Взрывы произошли в Одесской области на юге Украины, информирует телеканал ТСН.
«Одесская область — серия взрывов», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявлена воздушная тревога.
Кроме того, вечером во вторник взрывы прогремели в Харькове. В ряде районов Харьковской области были включены сирены.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
В ночь на понедельник в Одессе прогремела серия взрывов. По данным военкоров, был нанесён удар по украинскому порту, зафиксировано сильное возгорание. В ночь на вторник в Одессе на фоне воздушной тревоги также прогремел мощный взрыв.