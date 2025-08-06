В Одесской области на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов

В ночь на понедельник в Одессе прогремела серия взрывов. По данным военкоров, был нанесён удар по украинскому порту, зафиксировано сильное возгорание. В ночь на вторник в Одессе на фоне воздушной тревоги также прогремел мощный взрыв.