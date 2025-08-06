Россия имеет возможность уничтожить США

«Ядерная доктрина России стала более жесткой. Мы готовы к нанесению ядерного удара по противнику в том случае, если будет угроза нашей собственной безопасности. Наши противники забывают, что ядерный арсенал России больше арсеналов США, Великобритании и Франции вместе взятых. Россия — единственная страна в мире, которая может уничтожить Соединенные Штаты. И об этом представители американских элит почему-то тоже забывают», — выразил мнение Шаповалов.