Россия — единственная страна в мире, способная уничтожить США.
Россия является единственной страной в мире, которая способна уничтожить Соединенные Штаты Америки. Об этом в интервью URA.RU сказал замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов.
«Ядерная доктрина России стала более жесткой. Мы готовы к нанесению ядерного удара по противнику в том случае, если будет угроза нашей собственной безопасности. Наши противники забывают, что ядерный арсенал России больше арсеналов США, Великобритании и Франции вместе взятых. Россия — единственная страна в мире, которая может уничтожить Соединенные Штаты. И об этом представители американских элит почему-то тоже забывают», — выразил мнение Шаповалов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия — единственная страна в мире, которая может уничтожить США.
По данным Федерации американских ученых, на конец 2024 года Россия имела 5 580 ядерных боеголовок, общий арсенал «тройки» составлял 5 559 боеголовок. Единственной страной в мире, которая применила ядерное оружие в военных не с целью проведения испытаний, а с целью уничтожения мирного населения, стали США: 6 августа 1945 года они сбросили атомную бомбу на японский город Хиросиму, 9 августа — на Нагасаки.