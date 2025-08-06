Четыре человека погибли при взрыве в Тульской области

В мае прошлого года на территории Военной академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге услышали громкий хлопок. Оказалось, что там сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны. Хотя ранее в сети предположили, что на территорию академии упал беспилотник. Но эту версию сразу опровергли в пресс-службе администрации Калининского района.