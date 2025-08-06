Четыре человека погибли при взрыве в Тульской области

При детонации взрывного устройства в поселке Куркино Тульской области погибли четыре человека. По факту смерти мужчин возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
В ведомстве отметили, что взрывное устройство сработало около одного из частных домов. По факту чрезвычайного происшествия возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают следователи. Назначено несколько судебных экспертиз.
Накануне сообщалось, что в населенных пунктах Кирсаново и Котовске Тамбовской области продолжают восстанавливать жилые дома после произошедших в них ЧП. В Кирсанове в результате взрыва бытового газа и пожара обрушились перекрытия нескольких этажей.
В двух подъездах ведут отделочные работы, еще в двух подъездах уже подключили воду. До конца недели планируют подать электричество. Газ подключат по завершении работ по замене общедомового газового оборудования Замена газового оборудования требуется в 18 квартирах.
Вечером 2 августа в жилом доме в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа, в одной из квартир жилого дома № 12б по улице Обской взорвался газовый баллон. Последствия взрыва оказались значительными: взрывной волной повреждены оконные конструкции сразу в трёх комнатах квартиры. Внутри помещения находились трое человек, двое из которых получили различные ранения.
Днем 6 августа 2024 года в Москве в квартире жилого дома на улице Артамонова произошло ЧП. В многоэтажке прогремел хлопок неизвестного происхождениям — что именно взорвалось, выясняется. Возгорания после хлопка не последовало. Нарушений конструкций дома нет, в квартире повреждены окна. Системы жизнеобеспечения дома работают штатно, повреждений не зафиксировано.
В мае прошлого года на территории Военной академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге услышали громкий хлопок. Оказалось, что там сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны. Хотя ранее в сети предположили, что на территорию академии упал беспилотник. Но эту версию сразу опровергли в пресс-службе администрации Калининского района.