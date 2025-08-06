Мэр Ивано-Франковска Марцинкив матерился на активиста на личном приёме

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Градоначальник оскорбил посетителя и потребовал немедленно удалиться из кабинета. Активист, со своей стороны, также оскорбил мэра. Во время перепалки Марцинкив назвал собеседника провокатором и обвинил его в намерении обличить конфликт якобы за денежное вознаграждение.
«Иди туда, где ты деньги берёшь, я не хочу с тобой говорить», — заявил мэр.
Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска запускал в социальных сетях опрос о том, нужно ли избивать детей, говорящих на русском языке. Среди предложенных вариантов: «соглашаюсь с тем, что бить надо», «бить нужно родителей, а не детей» и «детей бить нельзя». Вариант, что никого нельзя бить за язык, предусмотрен не был.