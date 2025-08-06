Мэр Ивано-Франковска Марцинкив матерился на активиста на личном приёме

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска запускал в социальных сетях опрос о том, нужно ли избивать детей, говорящих на русском языке. Среди предложенных вариантов: «соглашаюсь с тем, что бить надо», «бить нужно родителей, а не детей» и «детей бить нельзя». Вариант, что никого нельзя бить за язык, предусмотрен не был.