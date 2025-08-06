Полиция расследует ограбление подростками овощного ларька во Владивостоке

Заявление в дежурную часть отдела полиции Советского района поступило от пострадавшей продавщицы: подросток распылил ей в лицо перцовый баллончик, похитил товар с прилавка и скрылся в неизвестном направлении. Полиция устанавливает личность грабителя и обстоятельства инцидента.
Ранее об этом случае писали местные телеграм-каналы. Уточнялось, что подростков было несколько, но непосредственно хищение товара и нападение на работницу ларька осуществил один из них. При ограблении один из юношей потерял на месте преступления кроссовок, и компания, как утверждают очевидцы, вернулась за ним, далее мнения расходятся: некоторые утверждают, что юношам пришлось отдать украденный арбуз взамен на обувь, по другой версии, мальчишки решили стащить из ларька ещё и дыню.
Жители микрорайона Второй Речки неоднократно сообщали о противоправном поведении местных подростков. Микрорайон стал одним из мест скопления малолетних ездоков на мопедах, очевидно, не имеющих водительских прав в силу возраста (по закону управлять мопедом можно с 16 лет, если есть удостоверение). Фиксируются случаи подросткового вандализма в парке «Солнышко» и других общественных местах (порча малых архитектурных форм, нанесение тегов на стены), умышленные наезды на электрических самокатах на пешеходов, в том числе пожилых, издевательства над птицами и другие нарушения, совершаемые несовершеннолетними.