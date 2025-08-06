Полиция расследует ограбление подростками овощного ларька во Владивостоке

Ранее об этом случае писали местные телеграм-каналы. Уточнялось, что подростков было несколько, но непосредственно хищение товара и нападение на работницу ларька осуществил один из них. При ограблении один из юношей потерял на месте преступления кроссовок, и компания, как утверждают очевидцы, вернулась за ним, далее мнения расходятся: некоторые утверждают, что юношам пришлось отдать украденный арбуз взамен на обувь, по другой версии, мальчишки решили стащить из ларька ещё и дыню.