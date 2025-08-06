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Полиция расследует ограбление подростками овощного ларька во Владивостоке

Полиция Приморья информирует, что по факту резонансного ограбления подростками овощного ларька на улице Русской во Владивостоке проводится проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение — скорее всего, о возбуждении дела, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Заявление в дежурную часть отдела полиции Советского района поступило от пострадавшей продавщицы: подросток распылил ей в лицо перцовый баллончик, похитил товар с прилавка и скрылся в неизвестном направлении. Полиция устанавливает личность грабителя и обстоятельства инцидента.

Ранее об этом случае писали местные телеграм-каналы. Уточнялось, что подростков было несколько, но непосредственно хищение товара и нападение на работницу ларька осуществил один из них. При ограблении один из юношей потерял на месте преступления кроссовок, и компания, как утверждают очевидцы, вернулась за ним, далее мнения расходятся: некоторые утверждают, что юношам пришлось отдать украденный арбуз взамен на обувь, по другой версии, мальчишки решили стащить из ларька ещё и дыню.

Жители микрорайона Второй Речки неоднократно сообщали о противоправном поведении местных подростков. Микрорайон стал одним из мест скопления малолетних ездоков на мопедах, очевидно, не имеющих водительских прав в силу возраста (по закону управлять мопедом можно с 16 лет, если есть удостоверение). Фиксируются случаи подросткового вандализма в парке «Солнышко» и других общественных местах (порча малых архитектурных форм, нанесение тегов на стены), умышленные наезды на электрических самокатах на пешеходов, в том числе пожилых, издевательства над птицами и другие нарушения, совершаемые несовершеннолетними.