Политолог раскрыл, кто попадет под ответный удар в случае нападения на Россию

Если НАТО нападет на Россию, под ударов окажутся центры принятия решений Альянса.
Ответный удар в случае нападения на Россию может быть нанесен по ключевым центрам принятия решений. И это не города в Литве, а совсем в других странах, сказал в интервью URA.RU сказал замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов.
«Если рассуждать гипотетически о возможной прямой военной агрессии Запада в отношении России, ответный удар России может быть нанесен по ключевым центрам. Разумеется, такими центрами не являются ни Клайпеда, ни Каунас. Эти центры находятся в совершенно других местах», — отметил Шаповалов.
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Американский генерал, командующий сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью заявил, что у НАТО есть план оперативного подавления оборонительного потенциала российской армии в Калининградской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на это, что подобные заявления вынуждают Россию принимать меры для обеспечения собственной безопасности.