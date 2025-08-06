Политолог раскрыл, кто попадет под ответный удар в случае нападения на Россию

Ответный удар в случае нападения на Россию может быть нанесен по ключевым центрам принятия решений. И это не города в Литве, а совсем в других странах, сказал в интервью URA.RU сказал замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов.