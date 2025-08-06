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Политолог раскрыл, кто попадет под ответный удар в случае нападения на Россию

Ответный удар в случае нападения на Россию может быть нанесен по ключевым центрам принятия решений. И это не города в Литве, а совсем в других странах, сказал в интервью URA.RU сказал замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов.

Если НАТО нападет на Россию, под ударов окажутся центры принятия решений Альянса.

Ответный удар в случае нападения на Россию может быть нанесен по ключевым центрам принятия решений. И это не города в Литве, а совсем в других странах, сказал в интервью URA.RU сказал замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов.

«Если рассуждать гипотетически о возможной прямой военной агрессии Запада в отношении России, ответный удар России может быть нанесен по ключевым центрам. Разумеется, такими центрами не являются ни Клайпеда, ни Каунас. Эти центры находятся в совершенно других местах», — отметил Шаповалов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия — единственная страна в мире, которая может уничтожить США.

Американский генерал, командующий сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью заявил, что у НАТО есть план оперативного подавления оборонительного потенциала российской армии в Калининградской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на это, что подобные заявления вынуждают Россию принимать меры для обеспечения собственной безопасности.

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