Появилось видео с моментом наезда гидроцикла на школьниц в Приморье

Прокуратура проводит проверку о соблюдении правил безопасности на воде — особенно в вопросах аренды гидроциклов и работы маленьких лодок. Параллельно Центр ГИМС проверяет, как выполняются меры по борьбе с незаконным использованием маломерных судов и предотвращению происшествий на воде.