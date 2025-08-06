На заправке в Кашкадарье произошел взрыв газа

Пожар вспыхнул в махалле «Олтиндала» Кукдалинского района, на территории газовой АЗС.
По предварительным данным, во время перекачки сжиженного пропана из автоцистерны в стационарный резервуар произошла вспышка газа. В результате возник пожар.
На место происшествия оперативно прибыли 5 пожарно-спасательных расчетов, которые уже в 22:30 локализовали огонь, а в 22:50 полностью ликвидировали возгорание.
Пожаром были повреждены автоцистерна и резервуар для хранения объёмом 10 кубометров. Водитель автоцистерны получил лёгкие ожоги.
На место происшествия прибыли руководители областного и районного подразделений МЧС. Причины происшествия выясняются.