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На заправке в Кашкадарье произошел взрыв газа

Vaib.uz (Узбекистан. 6 августа). Вечером 5 августа в Кашкадарьинской области произошёл инцидент на одной из газозаправочных станций. Как уточнили в МЧС, сообщение о возгорании поступило в 22:20.

Источник: соцсети

Пожар вспыхнул в махалле «Олтиндала» Кукдалинского района, на территории газовой АЗС.

По предварительным данным, во время перекачки сжиженного пропана из автоцистерны в стационарный резервуар произошла вспышка газа. В результате возник пожар.

На место происшествия оперативно прибыли 5 пожарно-спасательных расчетов, которые уже в 22:30 локализовали огонь, а в 22:50 полностью ликвидировали возгорание.

Пожаром были повреждены автоцистерна и резервуар для хранения объёмом 10 кубометров. Водитель автоцистерны получил лёгкие ожоги.

На место происшествия прибыли руководители областного и районного подразделений МЧС. Причины происшествия выясняются.