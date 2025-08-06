Россия обозначила Западу «красные линии», через которые не стоит заступать, чтобы не началась ядерная война.
Россия обозначила Западу четкие «красные линии», нарушение которых грозит НАТО ядерным ударом. В Брюсселе это понимают, поэтому не рискуют вступать в прямое военное противостояние с РФ и атаковать ее, отметил в интервью URA.RU сказал замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов.
«Запад, который хочет уничтожить Россию, до сих пор не осуществил прямой агрессии, потому что понимает, что у нас твердая позиция. До всех западных лидеров доведены “красные линии”, при нарушении которых Россия перейдет к ответным действиям. Поэтому слова западных политиков — это всего лишь бравада. Если бы у них была хотя бы малейшая возможность нанести какой-то серьезный удар по России и гарантированно не получить адекватный ответ, этот удар уже был бы нанесен и по Калининграду, и по Санкт-Петербургу, и по Москве», — убежден Шаповалов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия — единственная страна в мире, которая может уничтожить США.
Командующий сухопутными войсками НАТО, генерал армии США Кристофер Донахью заявил, что у НАТО есть план оперативного подавления оборонительного потенциала российской армии в Калининградской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на это, что подобные заявления вынуждают Россию принимать меры для обеспечения собственной безопасности.