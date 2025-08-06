Россия обозначила Западу «красные линии», переход которых грозит ядерной войной

«Запад, который хочет уничтожить Россию, до сих пор не осуществил прямой агрессии, потому что понимает, что у нас твердая позиция. До всех западных лидеров доведены “красные линии”, при нарушении которых Россия перейдет к ответным действиям. Поэтому слова западных политиков — это всего лишь бравада. Если бы у них была хотя бы малейшая возможность нанести какой-то серьезный удар по России и гарантированно не получить адекватный ответ, этот удар уже был бы нанесен и по Калининграду, и по Санкт-Петербургу, и по Москве», — убежден Шаповалов.