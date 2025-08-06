Организаторы SIM прокомментировали гибель спортсмена на дистанции

На своей официальной странице во «ВКонтакте» организаторы SIM выразили соболезнования родным и близким погибшего атлета. Как сообщили в оргкомитете, Александр Сороковиков был опытным спортсменом, постоянным участником Сибирского международного марафона, добрым и приветливым человеком. На его счету — более тридцати марафонов SIM, начиная с самого первого в 1990 году.