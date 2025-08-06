Организаторы SIM прокомментировали гибель спортсмена на дистанции

Организаторы Сибирского международного марафона прокомментировали несчастный случай, происшедший 2 августа во время забега. Напомним, вчера стало известно, что на втором километре 10-километрового забега стало плохо 65-летнему спортсмену. Спасти его не удалось.
На своей официальной странице во «ВКонтакте» организаторы SIM выразили соболезнования родным и близким погибшего атлета. Как сообщили в оргкомитете, Александр Сороковиков был опытным спортсменом, постоянным участником Сибирского международного марафона, добрым и приветливым человеком. На его счету — более тридцати марафонов SIM, начиная с самого первого в 1990 году.
Также организаторы отметили, что перед забегом спортсмен получил все необходимые допуски, другие обстоятельства выясняются.
«Бригада скорой медицинской помощи, дежурившая на трассе, незамедлительно начала оказывать неотложную помощь. Через несколько минут к этому подключились специалисты вызванного реанимобиля. Но, к большому сожалению, спасти бегуна не удалось», — отметили организаторы.
О дате прощания со спортсменом сообщили в группе «Клуб любителей бега “Черепаха” соцсети “ВКонтакте”. С Александром Сороковиковым простятся в четверг, 7 августа 2025 года. Церемония пройдет с 11:00 до 12:00 в Доме ритуальных услуг по улице 10 лет Октября, 208 В.
Ранее мы сообщали, что проверку несчастного случая также проводят в СУ СКР по Омской области.