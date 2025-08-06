Гидроцикл наехал на двух школьниц на сапборде в Приморье

В Приморском крае гидроцикл наехал на сапборд, на котором катались две школьницы. Инцидент произошел в селе Рисовая Падь, расположенном у бухты Троицы в Японском море во вторник, 5 августа.
Пострадали две подруги 12 и 17 лет, их доставили в больницу.
Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Shot.
30-летний водитель гидроцикла задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Расследование находится под контролем транспортной прокуратуры.
В Мытищах мужчина получил травмы после катания на гидроцикле. Он зацепился за натянутый поперек канала имени Москвы металлический трос.