Минимум три страны могут пополнить «ядерный клуб»

«Если ядерным государствам не удастся перезапустить систему нераспространения ЯО, которая разрушена американцами, ядерные технологии пойдут гулять по миру. Страны, обладающие достаточным военным, технологическим и экономическим потенциалом и стремящиеся к суверенитету, могут решить, что им нужно свое ядерное оружие. Например, такой страной может оказаться Саудовская Аравия, или Индонезия, или Турция, или ряд стран Африканского континента. Это может быть любая среднеразвитая страна, политические элиты которой возьмут курс на усиление своих позиций», — убежден Шаповалов.