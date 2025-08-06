Минимум три страны могут пополнить «ядерный клуб»

Турция — одна из стран, которые могут пополнить «ядерный клуб», считает политолог Владимир Шаповалов.
Так называемый «ядерный клуб» может пополнить любая среднеразвитая страна, если ее политические элиты захотят усилить свои позиции в мире. В интервью URA.RU сказал замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов прогнозирует, что такими странами могут стать и Саудовская Аравия, и Турция, и Индонезия. Сделают они это под предлогом обеспечения собственной безопасности.
«Если ядерным государствам не удастся перезапустить систему нераспространения ЯО, которая разрушена американцами, ядерные технологии пойдут гулять по миру. Страны, обладающие достаточным военным, технологическим и экономическим потенциалом и стремящиеся к суверенитету, могут решить, что им нужно свое ядерное оружие. Например, такой страной может оказаться Саудовская Аравия, или Индонезия, или Турция, или ряд стран Африканского континента. Это может быть любая среднеразвитая страна, политические элиты которой возьмут курс на усиление своих позиций», — убежден Шаповалов.
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