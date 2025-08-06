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Сейсмолог РАН опроверг слухи об изменении климата Камчатки после смещения полуострова

Петр Шебалин, руководитель Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук, заявил, что зафиксированный ранее сдвиг полуострова Камчатка не спровоцирует изменения климата и экологии края.

Петр Шебалин, руководитель Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук, заявил, что зафиксированный ранее сдвиг полуострова Камчатка не спровоцирует изменения климата и экологии края. Подробностями он поделился в рамках разговора с газетой «Известия».

«…Никаких последствий для климата и прочего оно не будет иметь. Это такое ускоренное изменение процесса, который происходит постоянно», — отметил Петр Шебалин в ходе беседы с корреспондентом IZ.RU.

Сейсмолог добавил, что сценарии отсоединения полуострова от Евразии опровергаются объективными научными данными.

Крупное землетрясение произошло на Камчатке 30 июля, став причиной ее юго-восточного смещения практически на 2 метра.

Последние к настоящему моменту сильные подземные толчки были зафиксированы на территории края 4 августа.

В свою очередь, Андрей Корженков, доктор геолого-минералогических наук, в рамках эксклюзивного интервью корреспонденту «МК» ранее объяснил, почему ряд экспертов называют произошедшее на Камчатке «сейсмической катастрофой XXI века».

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