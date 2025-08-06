Мигранта осудили за справление нужды на Вечный огонь в Туле

Тульский областной суд вынес приговор нелегальному мигранту, который помочился на Вечный огонь у мемориального комплекса «Героическим защитникам города Тулы в годы Великой Отечественной войны». Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в пресс-служба Тульского областного суда.
Инцидент произошел 26 марта. Гражданин Азербайджана, находясь в состоянии алкогольного опьянения, справил нужду на мемориал в присутствии свидетелей.
Суд признал его виновным по статье об осквернении символов воинской славы и приговорил к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, говорится в сообщении.
В мае неизвестный справил нужду на Вечный огонь на петербургском Марсовом поле. Мужчина сразу после содеянного сбежал с места происшествия. Полиция Центрального района Санкт-Петербурга ведет его розыск.
11 марта российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей за осквернение религиозных символов — в личном блоге он опубликовал фотографию ковра с Богоматерью, держащую в руках самокрутку.