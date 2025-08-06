Почему Путин все еще не встретился с Трампом — ответ Кремля

Ранее Песков отмечал, что встреча Путина и Трампа возможна в будущем и будет необходима для закрепления крупных договоренностей, однако ее подготовка требует времени. Он подчеркивал, что Россия готова к переговорам, но конкретные сроки зависят от готовности сторон и проработки ключевых вопросов. Трамп, в свою очередь, заявил, что 7 августа состоится встреча США и России. При этом подробностей о месте, времени и уровне переговоров он не раскрыл.