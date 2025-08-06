Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наезд гидроцикла на двух школьниц в Приморье попал на видео

Видеорегистратор зафиксировал момент наезда 30-летнего водителя гидроцикла на двух школьниц в Хасанском районе Приморья. Видео в своем Telegram-канале опубликовала Дальневосточная транспортная прокуратура.

Источник: РИА "Новости"

В кадр попал момент, как мужчина, управляя гидроциклом, развернувшись, движется прямо на несовершеннолетних, находящихся на сап-борде.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Напомним, инцидент произошел в акватории бухты Троица (рядом с селом Рисовая Падь). Водитель транспортного средства задержан.

Следователи начали проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Прокуратура Хасанского района взяла расследование на особый контроль.

Параллельно сотрудники МЧС проверяют, как на пляже соблюдались правила безопасного пребывания на воде.