Наезд гидроцикла на двух школьниц в Приморье попал на видео

В кадр попал момент, как мужчина, управляя гидроциклом, развернувшись, движется прямо на несовершеннолетних, находящихся на сап-борде.
Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
Напомним, инцидент произошел в акватории бухты Троица (рядом с селом Рисовая Падь). Водитель транспортного средства задержан.
Следователи начали проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).
Прокуратура Хасанского района взяла расследование на особый контроль.
Параллельно сотрудники МЧС проверяют, как на пляже соблюдались правила безопасного пребывания на воде.