Песков: нормализация отношений с США требует времени после правления Байдена

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, когда придет подходящий момент, и станет итогом масштабной двусторонней работы. По его словам, Россия готова к переговорам, однако подготовка еще впереди. Трамп, в свою очередь, объявил о встрече США и России 7 августа. Где, в каком формате и когда она состоится он не уточнил.