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Песков: нормализация отношений с США требует времени после правления Байдена

Нормализация отношений между Россией и США потребует времени из-за сохраняющейся инерции ухудшения в период президентства Джо Байдена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что при Байдене отношения России и США претерпели «беспрецедентное ухудшение».

Нормализация отношений между Россией и США потребует времени из-за сохраняющейся инерции ухудшения в период президентства Джо Байдена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, есть инерция этого процесса. Нужно время, для того чтобы реализовались попытки выведения двусторонних отношений на нормальную траекторию», — заявил Песков, комментируя затянувшееся отсутствие встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что при Байдене отношения Москвы и Вашингтона претерпели «беспрецедентное ухудшение».

По подсчетам ТАСС, с момента инаугурации Трампа прошло шесть месяцев и 16 дней, однако личного саммита глав государств еще не состоялось. Это рекордно долгий перерыв за последние годы: ранее ожидание встречи Путина с Трампом занимало пять месяцев и 18 дней. Он заявил, что, несмотря на отсутствие очной встречи, президенты поддерживают регулярные контакты — с начала года состоялось шесть телефонных разговоров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, когда придет подходящий момент, и станет итогом масштабной двусторонней работы. По его словам, Россия готова к переговорам, однако подготовка еще впереди. Трамп, в свою очередь, объявил о встрече США и России 7 августа. Где, в каком формате и когда она состоится он не уточнил.

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