Кнайсль допустила скорую замену Зеленского

«Заменят ли скоро Зеленского? Я не исключаю этого… Я уже говорила, что это может произойти до конца лета», — сказала Кнайсль в интервью РИА Новости. Она отметила, что все украинские чиновники, участвовавшие во встрече с западными представителями, находятся под значительным влиянием внешних партнеров.