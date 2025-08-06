Наемники из Мексики и Колумбии учатся работать с БПЛА в «Азове»*

По данным источника агентства, расследование в отношении испаноязычных наемников, служащих в интернациональном легионе украинского ГУР — в том числе в подразделении «Ethos», действующем в Харьковской области — проводится СБУ и украинской разведкой по запросу Национального разведывательного центра Мексики. Некоторых из них подозревают в том, что они вступили в легион ради получения опыта обращения с БПЛА, который впоследствии может быть использован в интересах международных преступных группировок, включая наркокартели.