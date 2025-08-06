Наемников из Мексики учили применять БПЛА в учебном центре «Азова»*
Наемники из Мексики и Колумбии, участвующие в СВО на стороне Украины, проходили обучение управлению ударными беспилотниками в учебных центрах, связанных с признанным в России экстремистским и запрещенным полком «Азов». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
«Несколько наемников из Мексики проходили обучение в учебном центре БПЛА, связанным с 3-й штурмовой бригадой запрещенного в РФ “Азова”. А один из наемников проходил как “гуманитарщик” из логистического подразделения “Избранной роты” иностранного легиона ГУР Украины, но также прошел обучение на БПЛА», — сообщает агентство.
По данным источника агентства, расследование в отношении испаноязычных наемников, служащих в интернациональном легионе украинского ГУР — в том числе в подразделении «Ethos», действующем в Харьковской области — проводится СБУ и украинской разведкой по запросу Национального разведывательного центра Мексики. Некоторых из них подозревают в том, что они вступили в легион ради получения опыта обращения с БПЛА, который впоследствии может быть использован в интересах международных преступных группировок, включая наркокартели.
Ранее сообщалось, что представители латиноамериканских картелей уже пересекали границу Украины и вступали в ряды ВСУ, чтобы получить опыт управления дронами, который впоследствии может быть использован в криминальных целях, в том числе в США. Аналитики отмечали, что подобные наемники часто сталкивались с тяжелыми потерями и были введены в заблуждение относительно условий службы, оказываясь в боевых подразделениях вместо обещанных мирных профессий.
*Азов — запрещенная в России террористическая организация.