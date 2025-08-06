В Петербурге мошенники обманули блокадника на сумму свыше 2,8 млн рублей

А ранее в Санкт-Петербурге 57-летняя местная жительница обратилась в правоохранительные органы с заявлением о неизвестном злоумышленнике, который проник в квартиру её родителей-блокадников и похитил 980 тысяч рублей. В тот же день была задержана 33-летняя приезжая женщина. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Кража», решается вопрос о мере пресечения.