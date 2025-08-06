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Житель Красноярска оформил на свою соседку 10 микрокредитов

В Красноярске мужчина, оформивший на свою соседку 10 микрокредитов, предстанет перед судом.

Источник: Комсомольская правда

Житель Красноярска, оформивший на свою соседку сразу 10 микрокредитов, предстанет перед судом. В краевом МВД уточнили, что на него завели уголовное дело по статьям «Кража» и «Мошенничество».

Полицейские выяснили, что в августе 2024 года ранее судимый 66-летний мужчина похитил у знакомой телефон, который она оставила у него в квартире. Обвиняемый, узнав пароль не только от гаджета потерпевшей, но и ее мобильного банка, оформил на сайтах различных организаций микрокредиты.

Горожанин переводил деньги на карты своих приятелей, а после просил вернуть все наличкой. За четыре дня мужчина «заработал» 63 тысячи рублей.

Сейчас горожанин находится под подпиской о невыезде.