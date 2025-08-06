Житель Красноярска оформил на свою соседку 10 микрокредитов

Житель Красноярска, оформивший на свою соседку сразу 10 микрокредитов, предстанет перед судом. В краевом МВД уточнили, что на него завели уголовное дело по статьям «Кража» и «Мошенничество».
Полицейские выяснили, что в августе 2024 года ранее судимый 66-летний мужчина похитил у знакомой телефон, который она оставила у него в квартире. Обвиняемый, узнав пароль не только от гаджета потерпевшей, но и ее мобильного банка, оформил на сайтах различных организаций микрокредиты.
Горожанин переводил деньги на карты своих приятелей, а после просил вернуть все наличкой. За четыре дня мужчина «заработал» 63 тысячи рублей.
Сейчас горожанин находится под подпиской о невыезде.