Житель Красноярска оформил на свою соседку 10 микрокредитов

Полицейские выяснили, что в августе 2024 года ранее судимый 66-летний мужчина похитил у знакомой телефон, который она оставила у него в квартире. Обвиняемый, узнав пароль не только от гаджета потерпевшей, но и ее мобильного банка, оформил на сайтах различных организаций микрокредиты.