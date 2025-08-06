Shot: дроны ВСУ атаковали Брянск

Местные жители Брянска сообщают о взрывах в регионе и атаке БПЛА.
Утром 6 августа украинские беспилотники атаковали Брянск. По данным словам местных жителей, около пяти часов утра в городе и области были слышны громкие взрывы и заметна активная работа систем противовоздушной обороны.
«В районе пяти утра был слышен пролет дронов, затем — более десяти мощных взрывов. В нескольких местах сбили беспилотники, в небе работала ПВО», — сообщил один из очевидцев telegram-каналу Shot. По словам других жителей, на месте падения обломков одного из БПЛА был виден густой столб черного дыма.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРостовская область второй день подряд под ударами дронов: карта атаки БПЛА за 6 августа.
Взрывы и пролет дронов отмечались также в других районах Брянской области. Официальной информации о последствиях атаки, разрушениях и пострадавших пока не поступало. Власти региона ситуацию не комментировали.
В ночь на 6 августа несколько российских регионов подверглись атакам украинских беспилотников. В Ростовской области зафиксировано возгорание на железнодорожной станции, а в Воронежской объявлена угроза атаки БПЛА. В станице Тацинская после падения обломков сбитого дрона, по предварительным данным, загорелось дерево. Подробнее о последствиях атаки ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU.