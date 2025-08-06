Полицейский голыми руками скрутил опасную рептилию и попал на видео

Офис шерифа округа Сент-Джонс обнародовал запись с нагрудной камеры, на которой офицер Ричардсон предпринимает попытки извлечь рептилию при помощи сачка, а затем вступает в непосредственный контакт с ней и захватывает ее руками. Ему удалось вытащить некрупного аллигатора из воды и обезвредить.