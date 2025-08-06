Полицейский голыми руками скрутил опасную рептилию и попал на видео

В американском штате Флорида сотрудник полиции без помощи спецсредств извлек аллигатора из частного бассейна. Об этом информирует UPI.
Офис шерифа округа Сент-Джонс обнародовал запись с нагрудной камеры, на которой офицер Ричардсон предпринимает попытки извлечь рептилию при помощи сачка, а затем вступает в непосредственный контакт с ней и захватывает ее руками. Ему удалось вытащить некрупного аллигатора из воды и обезвредить.
«Сразу понятно, что вы в этих местах выросли», прокомментировал действия полицейского пораженный хозяин жилища.
Аллигатор, искавший спасения от зноя в воде бассейна, был раздражен вторжением в его отдых. Тем не менее, его осторожно переместили в патрульный автомобиль и выпустили в ближайший водоем.
Как отметили в офисе шерифа, для их сотрудника это не первая подобная работа. Подобные ситуации во Флориде не являются исключительными: только в текущем году количество жалоб на появление аллигаторов в жилых зонах превысило 12 тысяч.
Читайте также: Крокодил оторвал ноги и руку у кричащего мужчины, но ему удалось выжить.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.