ПВО отбили атаку ВСУ на российский регион

После атаки ВСУ без света в Ростовской области остались 200 человек.
В ночь на 6 августа системы противовоздушной обороны РФ отразили атаку ВСУ в Ростовской области. Дроны сбиты в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах Ростовской области. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
«Наши силы ПВО отразили ночью атаку в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах», — написал он. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
В результате падения обломков в хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района была повреждена линия электропередачи — без света остались около 200 человек в 87 домах. Энергетики начнут восстановительные работы в течение дня. Пострадавших нет. Также в станице Тацинской произошло возгорание сухой травы рядом с жилым домом. Были эвакуированы три семьи. Пожар удалось оперативно ликвидировать, никто не пострадал.