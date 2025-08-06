ПВО отбили атаку ВСУ на российский регион

В результате падения обломков в хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района была повреждена линия электропередачи — без света остались около 200 человек в 87 домах. Энергетики начнут восстановительные работы в течение дня. Пострадавших нет. Также в станице Тацинской произошло возгорание сухой травы рядом с жилым домом. Были эвакуированы три семьи. Пожар удалось оперативно ликвидировать, никто не пострадал.